Corinthians busca ampliar hegemonia na Copinha, e Cruzeiro sonha com o bi

Maior vencedor da história da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Corinthians terá nesta quinta-feira (25) a chance de ampliar sua hegemonia na competição. Em sua 19ª decisão, o clube do Parque São Jorge vai lutar pelo 11º troféu.





Para isso, os comandados do ex-meia Danilo terão de superar o Cruzeiro, campeão de 2007 e duas vezes vice da competição, em 1996 e 2002.

O confronto que definirá o vencedor da edição 2024 da Copinha será às 15h30, na Neo Química Arena, em Itaquera, casa da equipe corintiana. O local foi escolhido porque o Pacaembu, tradicionalmente o palco da decisão do torneio, ainda passa por reformas. A Globo, o SporTV e a CazéTV vão transmitir o duelo.





Além do histórico e do fato de jogar diante de sua torcida, o Corinthians leva para a final a empolgação decorrente da grande atuação na partida semifinal, contra o Novorizontino, triunfo por 3 a 0.

Na ocasião, o destaque ficou por conta do atacante Arthur Sousa, autor dos três gols. Aos 20 anos, o garoto tem uma trajetória de artilheiro, com 48 gols em 106 jogos pelo time sub-20. Na Copinha deste ano, o jovem marcou quatro vezes.





Ele está cotado para integrar o elenco de Mano Menezes logo após a disputa da Copinha. O treinador da equipe profissional evita falar quais setores de seu elenco são mais carentes neste momento, mas não nega que reforçar a parte ofensiva seja uma de suas prioridades, sobretudo na busca por um jogador para fazer sombra a Yuri Alberto.

Além dele, o meia Pedrinho, 20, artilheiro corintiano na Copa São Paulo, com seis gols, é outro com boas chances de ser aproveitado na equipe profissional.

A dupla foi fundamental para o clube do Parque São Jorge fazer uma campanha sem derrotas até a decisão.

O Corinthians passou pela primeira fase do campeonato sem ser vazado, com duas vitórias, sobre Bangu (1 a 0) e Ji-Paraná (6 a 0), e um empate, com o Marília (0 a 0). Depois, na fase eliminatória, passou por Guarani, Atlético Goianiense, CRB, América-MG e Novorizontino.





Já o Cruzeiro liderou o Grupo 28, também com duas vitórias, sobre Capital (1 a 0) e União Mogi (9 a 0), e um empate, com o Nova Mutum (1 a 1). Depois, despachou Madureira, Portuguesa, Santos, Coritiba e Flamengo.





Em caso de título corintiano, o estado de São Paulo também vai ampliar sua hegemonia na competição. A federação tem, atualmente, 32 títulos, além de 38 vices. Em segundo lugar, aparece o Rio de Janeiro, com 10 troféus e 5 vices. Minas Gerais completa o top 3, com 5 conquistas e 4 vices.





