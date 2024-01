Corinthians busca solução para Yuri Alberto enquanto negocia com Pedro Raul

O Corinthians tenta recuperar Yuri Alberto enquanto mantém a negociação para comprar Pedro Raul, do Toluca (México).



O técnico Mano Menezes reconhece o momento ruim de Yuri Alberto. O centroavante começou 2024 da forma que terminou 2023: com más atuações.

A comissão técnica discute mudanças táticas para ajudar Yuri e busca resgatar a confiança do atacante. O diagnóstico é de um atleta abalado com as críticas.



Flagrado chamando o jogador de 'burro' pela transmissão do jogo de sábado fez questão de abraçar o atleta na saída de campo. Na coletiva o treinador explicou que a cobrança no jogo foi dura, mas era pontual, em cima de um lance específico.

Mano crê que o melhor momento de Yuri Alberto no Corinthians foi com o ex-técnico Vítor Pereira, num jeito de jogar que privilegiava o contra-ataque e casava com a velocidade de Yuri.



Mano Menezes avalia uma forma de encaixar Yuri Alberto melhor na equipe. Fora de campo, o objetivo é passar confiança e mostrar que ele pode reeditar os bons momentos de Corinthians e Internacional.

Esse modelo de tentar ficar com a bola não tem dado certo. Yuri precisaria ser mais pivô e se movimentar menos. O centroavante tem dificuldade nesse quesito e também no cabeceio.



POR QUE PEDRO RAUL?

O Corinthians avalia que Pedro Raul tem características diferentes de Yuri Alberto: bom pivô e cabeceio. A negociação segue em andamento e é considerada difícil.



O time alvinegro espera que Yuri se motive com a possível "sombra" de Pedro Raul. Em 2023, o concorrente era Felipe Augusto, da base.

Mano Menezes acredita que Pedro pode destravar partidas mais difíceis no jogo aéreo e quer ter uma opção assim no elenco.





