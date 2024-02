Corinthians pode acabar rodada na zona de rebaixamento

Corinthians tem dívida de mais de R$ 200 milhões com sete empresários

Início abaixo do esperado

O Corinthians perdeu três de seus quatro jogos no Campeonato Paulista até agora e, dependendo de uma combinação de resultados nas partidas desta quinta-feira (1º), pode terminar a quarta rodada na zona de rebaixamento do estadual.

Situação amarga

Ituano, Novorizontino, Santo André e Inter de Limeira aparecem atrás do alvinegro na classificação geral do Paulista. Todos eles, no entanto, podem ultrapassar os comandados de Mano Menezes.

O regulamento diz que as duas piores equipes no cenário geral são rebaixadas para a Série A2, a 2ª divisão estadual. Restam oito rodadas para o torcedor conhecer quem, de fato, cai.





Neste momento, a única equipe que não pode ultrapassar o Corinthians é a Portuguesa. O time de Dado Cavalcanti soma os mesmos 3 pontos do alvinegro, mas é superado pelo saldo de gols.

