Edinho vai comandar o Londrina depois de saída de Eutrópio

Após a eliminação precoce na Copa do Brasil e a saída do técnico Vinícius Eutrópio, Edinho vai comandar interinamente o Londrina até a contratação de um novo treinador. O filho do Rei Pelé e técnico do time sub-20 irá dirigir o Alviceleste na partida de domingo (6) contra o Cianorte pelo Campeonato Paranaense.



A decisão de demitir Vinícius Eutrópio após a derrota por 2 a 0 para o Ceilândia, na quarta-feira, no Distrito Federal, foi exclusiva do gestor Sérgio Malucelli. O treinador foi comunicado ainda durante a noite de quarta. No entanto, oficialmente o LEC ainda não confirmou a demissão, o que deixa em aberto até a possibilidade da decisão ser revista.

A delegação do LEC retorna na noite desta quinta-feira (3) a Londrina e Vinícius Eutrópio acompanha a delegação e na chegada deve definir sua situação com o gestor.





Vinícius Eutrópio foi contratado no final de 2021 e dirigiu o Londrina em 10 partidas no Campeonato Paranaense, além da estreia na Copa do Brasil. Deixa o comando com a equipe classificada para a segunda fase do Estadual.





O Londrina já iniciou a busca por um novo treinador, mas ainda não há nomes definidos. Edinho chegou ao clube no final do ano passado e comandou a equipe na Copa São Paulo. O time sub-20 já retornou aos treinamentos e se prepara para a disputa do Paranaense.

