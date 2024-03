Estaduais têm zebra laranja, gol contra bizarro e pênaltis 'na lua'

O fim de semana teve uma apetitosa rodada de mata-mata dos estaduais. Brecha para zebras, trabalho intenso do sapo de fraque que anuncia disputa de pênaltis -alguns cobrados "na lua"- e alguns lances bizarros, como um gol contra coletivo. Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato Publicidade Publicidade



A ZEBRA É LARANJA





No Rio com mais de 60ºC de sensação térmica em alguns bairros, o clima estava propício para zebra. O Nova Iguaçu mostrou que o Maracanã é para todos. Venceu o Vasco e eliminou o cruz-maltino nas semifinais do Carioca.

Foi a primeira vitória da Laranja Mecânica da Baixada no estádio. Será a primeira final do time que tem 34 anos de vida. E o adversário será o Flamengo.

Semana passada, o técnico Ramón Díaz tinha até batido na mesa e prometido o Vasco na final. Não deu.

GOL CONTRA COLETIVO





O gol contra feito pela defesa do Tombense diante do Cruzeiro foi uma obra (de arte?) coletiva. Impressionismo impressionante. Nem vendo o vídeo dá para entender direito o que aconteceu.

Na estatística, fica na conta de Zé Vitor a autoria, porque a bola bateu nele por último. Só porque o coitado estava na mira involuntária de um companheiro de equipe, que tentou afastar a bola da área. Sentado.

O Cruzeiro venceu por 3 a 1 no sábado e se classificou para a final. No dia seguinte, soube que o adversário será o rival Atlético-MG.

MORUMBIS ? DOIS PÊNALTIS "NA LUA"





O sapo de fraque, meme famoso nas redes sociais porque tem o prazer de anunciar que "hay definición por penales", trabalhou com força no Campeonato Paulista.

Duas das três partidas de domingo pelas quartas de final precisaram ser decididas na marca do pênalti.

No caso do São Paulo, foi um pesadelo. Contra o Novorizontino, duas cobranças foram pelos ares - de Michel Araújo e Diego Costa, que mandou mais alto ainda.

Erro em dose dupla no MorumBis.





O BURRO E A EX





O torcedor são-paulino ficou revoltado. No estádio, o técnico Thiago Carpini foi chamado de burro.

Mas teve um, em específico, que apareceu na live do Paulistão que vestiu a carapuça em si mesmo. Envolveu fofoca, astrologia e até a dor de cotovelo por causa da ex.

Ele [Carpini] deve ter problema pessoal com o James Rodríguez. Léo Dias, por favor, investiga isso. O cara tem que ser do signo de touro. Muito teimoso! São Paulo, pô! Perdeu para o Novorizontino. Burro, burro, burro. Carpini, nada contra você. Burro você? Não! Burro sou eu, que vem aqui e fico aqui gritando igual a um louco. Vou para casa p... E ainda encontrei minha ex com outro cara aqui". Willian Barbosa, o Chapola, torcedor do São Paulo.



JOÃO PAULO PEGA PÊNALTI, SIM





Ainda no assunto pênaltis, o goleiro João Paulo, do Santos, deu uma resposta importante, no campo, para quem desconfiava da eficiência dele em disputas de pênalti.

Ele defendeu uma das duas cobranças perdidas pela Portuguesa e evitou que outra zebra aparecesse no Paulistão.

O Peixe voltou às semifinais do estadual, algo que não acontecia desde 2019. Agora, vai enfrentar o Red Bull Bragantino.





ROSSI NÃO TRABALHA. DE NOVO





Rossi virou o goleiro com a maior sequência de minutos sem sofrer um gol em jogos oficiais da história do Flamengo: 965 no total - sem contar os acréscimos. Um recorde que era de Cantarele, em 1979.

Mas o Fluminense, por mais que tenha criado algumas chances, mais uma vez terminou o clássico contra o Fla, pela semifinal do Carioca, sem acertar um chute sequer na direção do gol. O mais perto foi Renato Augusto carimbando o travessão.





QUE VAR É ESSE!





A atuação do árbitro Wagner Nascimento Magalhães no Fla-Flu foi um capítulo à parte. Principalmente por causa do gol do Flamengo anulado por uma suposta falta na origem do lance. Menos mal para o time de Tite que já são dez partidas sem sofrer gols na temporada. Agora, a meta é ser campeão carioca.