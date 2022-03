Londrina EC coloca ingressos à venda para jogo contra o Cianorte

O Londrina Esporte Clube colocou à venda, nesta quinta-feira (3), os ingressos para a partida contra o Cianorte, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense. O jogo no estádio do Café está marcado para as 16h deste domingo (6).

Novamente, o clube oferece a promoção de meio-ingresso para todos. A entrada custa R$ 25,00 para quem comprar o bilhete até as 18h de sábado (5). Depois disso, os torcedores conseguem adquirir o ingresso somente nas bilheterias do estádio do Café, a partir das 14h do dia do jogo, por R$ 30,00.

A entrada no estádio só será permitida mediante apresentação de comprovante de vacinação plena (duas doses ou dose única) contra a covid-19. Quem não se vacinou pode apresentar o resultado negativo de teste RT-PCR, realizado no máximo 72 horas antes da partida, ou do teste de antígenos, realizado com até 48 horas de antecedência. As regras de prevenção valem, inclusive, para as crianças.







Já classificados, Tubarão e Cianorte se enfrentam para definir a posição final na tabela de classificação, que determina o chaveamento da próxima fase. Atualmente, o Londrina ocupa a sétima posição, com 15 pontos, e o Leão do Vale é o quinto colocado, com 17 pontos.





O LEC deve fazer a primeira partida sem o técnico Vinícius Eutróprio que, conforme noticiou a Folha de Londrina, terá a demissão anunciada nos próximos dias. Tentando se recuperar da eliminação na primeira fase da Copa do Brasil, contra o Ceilândia-DF, nesta quarta-feira (2), o time será comandado por Edinho, treinador da equipe sub-20.

Confira abaixo os pontos de venda para a partida entre Londrina e Cianorte:





- Lojas Karilu.

Av. Celso Garcia Cid, 836. Centro.

Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Sábados, das 8h às 13h.

Telefone: (43) 3322-1470.



- Muffato da Madre Leônia.

Av. Madre Leônia Milito, 1175, Lojas 2 e 3. Gleba Palhano.

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 9h às 21h.

Telefone: (43) 3324-2930.



- Muffato da Duque de Caxias.

Av. Duque de Caxias, 1200. Centro.

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 9h às 21h.

Telefone: (43) 3037-5232.



- Muffato da Saul Elkind (Loja Estação do Esporte).

Av. Saul Elkind, 2177. Centro.

Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 22h.

Sábado: 8h às 21h.

Domingos e feriados: 9h às 16h.

Telefone: (43) 9963-94635.







- Banca Flamengo (Mercadão do Shangri-Lá)

Rua Visconde de Mauá, 168, Sala 17. Jardim Shangri-Lá.

Telefone: (43) 3028-6923.



- Bilheteria do Estádio do Café (a partir de quinta-feira, às 17h).





- Vendas On-Line: www.meubilhete.com.