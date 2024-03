Rodrigo Garro assume a camisa 10 do Corinthians após saída de Rojas

O argentino Rodrigo Garro é o novo camisa 10 do Corinthians .



O clube anunciou a nova numeração do meia através das redes sociais. Um vídeo mostra, se pausado no momento certo, Garro utilizando a camisa 10 do Corinthians.

O número estava livre desde que Matías Rojas pediu rescisão, no fim de fevereiro. O meia paraguaio solicitou a quebra contratual por justa causa devido a atrasos salariais e de direitos de imagem. Ele entrou com ação na Fifa contra o Corinthians.



Outros estrangeiros já vestiram a 10 do Corinthians, como o próprio Rojas, Juan Cazares e Matías Defederico. Róger Guedes foi o último brasileiro a carregar o histórico número, assumindo o posto que era de Willian até a metade de 2022.

Garro chegou ao Corinthians nesta temporada. O meia se firmou como titular e tem como momento mais marcante de sua curta passagem pelo Alvinegro o gol de empate no clássico diante do Palmeiras.