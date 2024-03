Santos fará jogo-treino com o Corinthians como teste para semi do Paulistão

O Santos fará um jogo-treino com o Corinthians no sábado (23), na Vila Belmiro, visando a reta final do Campeonato Paulista.



O Santos já tem seu planejamento para a Data Fifa e enfrentará o Corinthians em um jogo-treino. A intenção é fazer testes pensando na semifinal contra o Red Bull Bragantino, que será realizada em 27 ou 28 de março.

O técnico Fábio Carille dará folga nesta segunda-feira (18) e nesta terça-feira (19) ao elenco e retoma as atividades na quarta-feira. Com a vitória nos pênaltis sobre a Portuguesa, neste domingo (17), o treinador quer os jogadores descansados para iniciar a preparação contra o Bragantino.



O treinador usará os 10 dias sem jogos para recuperar fisicamente e psicologicamente alguns jogadores e potencializar os mais jovens. Carille vê jogadores desgastados com a sequência de jogos e quer utilizar melhor os Meninos da Vila.

Aderlan é dúvida para o jogo-treino, pois sentiu um incômodo no posterior da coxa. Ele passará por reavaliação e inicialmente não preocupa.



Otero é baixa certa para a semifinal após expulsão contra a Portuguesa. O jogador deu um pisão em Giovanni Augusto e recebeu o vermelho direto.



"Serão dois dias de folga para o grupo, voltaremos na quarta, a estudar o Red Bull Bragantino, que já enfrentamos. Um grupo que está formado há muito tempo. Vamos fazer um jogo-treino no sábado de manhã. Não sabemos se jogaremos 27 ou 28. Temos que esperar. Mas a partir de quarta começamos a focar no Red Bull e esperançoso para fazermos um grande jogo para chegarmos na final". Fábio Carille, técnico do Santos.