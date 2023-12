São Paulo anuncia reforço, e Jean Lucas entra na mira do Bahia

O noticiário desta segunda-feira (11) do Mercado da Bola teve o São Paulo oficializando a contratação do volante Luiz Gustavo, o santista Jean Lucas entrando no radar do Bahia e muito mais.







DESTAQUES DO DIA





São Paulo anunciou Luiz Gustavo. O volante de 36 anos estava no Al-Nassr, da Arábia Saudita, e terá vínculo com o Tricolor paulista até dezembro de 2024.





O Bahia fez uma primeira sondagem por Jean Lucas e projeta fazer uma proposta oficial ao Santos. A equipe comandada por Rogério Ceni quer reforçar o meio de campo e acredita que o rebaixamento do Peixe pode facilitar a negociação.

Palmeiras quer Caio Alexandre, mas ainda não fez oferta ao Fortaleza. O presidente do Leão do Pici, Marcelo Paz, afirmou no De Primeira que o Alviverde se interessa pelo jogador, mas que ainda não recebeu uma proposta formal.





Léo Ortiz está perto de reforçar o Flamengo. O zagueiro do Bragantino, pedido pelo técnico Tite, tem conversas para assinar por cinco anos em negociação que pode girar em torno de R$ 34 milhões.

OUTRAS NOTÍCIAS DO MERCADO DA BOLA





Troca entre Corinthians e Flamengo por Gabigol. O time alvinegro paulista ofereceu o volante argentino para tentar contratar o atacante rubro-negro e não descarta envolver outro jogador na negociação. O presidente eleito do clube, Augusto Melo, também declarou que Gabigol tem "a cara do Corinthians".





Artur encaminhado com o Zenit. O Palmeiras está trabalhando em cláusulas especiais no contrato com o Zenit para evitar calote e atrasos de pagamento. O negócio deve ser fechado em R$ 80 milhões.





Vasco acerta com novo diretor de futebol. O Cruzmaltino anunciou a contratação de Alexandre Mattos para o cargo. Ele estava no Athletico-PR e chega para substituir Paulo Bracks.





São Paulo faz proposta por meia paraguaio de 22 anos. O Tricolor quer contratar Damián Bobadilla, do Cerro Porteño.