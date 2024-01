Volante Riquelmy é o novo contratado do Londrina EC

O Londrina Esporte Clube tem um novo jogador para a temporada de 2024. O volante, Riquelmy de 21 anos chega ao Tubarão para a disputa do Campeonato Paranaense e do Campeonato Brasileiro da Série C.





O atleta é natural de Gurupi-TO e iniciou sua carreira na base do Cruzeiro, em 2018. No clube mineiro, ficou cinco anos nas categorias de base e em 2022, foi emprestado ao Vila Nova, onde também atuou na base.

Em 2023, o jogador foi emprestado novamente ao Vila Nova, depois sendo emprestado ao Betim Futebol e Contagem-MG.





Ficha Técnica:

RIQUELMY, volante

Nome completo: Riquelmy Mendes Araújo

Data de nascimento: 11/04/2002 (21 anos)

Cidade que nasceu: Gurupi-TO

Altura: 1,74m

Dominância: Ambidestro

Instagram: @riiquelmy,02

Clubes como profissional:





2024: Londrina

2023: Contagem-MG

2023: Betim Futebol-MG

2023: Vila Nova

2022: Vila Nova (base)

2022: Cruzeiro (base)





