Londrina EC negocia com atacante ex-Vasco para jogos da Série C

O Londrina corre contra o tempo na busca por reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. Com sete nomes já confirmados, o clube quer ainda mais atacantes, laterais e jogadores de meio-campo.







Um dos nomes que o LEC negocia é com o atacante Daniel Amorim, 34 anos. O experiente jogador atuou no Vasco em 2021 e teve boa passagem por São Januário, sendo o reserva imediato do argentino Germán Cano, hoje no Fluminense. Foram 22 jogos e quatro gols.



Nesta temporada, o centroavante de 1,91m atuou pelo Athletic na disputa do Campeonato Mineiro. Jogou 12 partidas e marcou dois gols. No ano passado, Amorim jogou a Série B pelo Tombense. Foram 33 jogos na temporada e 13 gols marcados.





O único centroavante do elenco Alviceleste é Everton Moraes. Jô, que foi contratado para o Campeonato Paranaense, já foi liberado pelo clube. A negociação entre LEC e Daniel Amorim está bem encaminhada e o jogador deve ser confirmado como reforço nos próximos dias.





Outro atacante que dever ser confirmado pelo Alviceleste é Danielzinho, 21 anos, que chegará por empréstimo do Athletico Paranaense.





