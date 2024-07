André e George estreiam com vitória no vôlei de praia em Paris 2024

André e George estrearam com vitória no vôlei de praia dos Jogos Olímpicos Paris 2024. Jogando no belo Estádio Torre Eiffel, aos pés da icônica torre parisiense, a dupla brasileira venceu Mohamed Abicha e Zouheir Elgraoui, do Marrocos, por 2 sets a 0 (parciais de 21/18 e 21/10), neste sábado (27), pelo grupo D da competição.



Os brasileiros agora se preparam para o próximo compromisso nestes Jogos. Eles enfrentam na próxima terça-feira (30) Diaz e Alayo, de Cuba, às 7h (horário de Brasília). Esse, inclusive, vai ser o reencontro de André e George com os cubanos após a final dos Jogos Pan-americanos Santiago 2023, vencida pelos brasileiros por 2 sets a 1.





Na partida deste sábado (27), os brasileiros encontraram pela frente uma dupla disposta a incomodar. Na primeira parcial, André e George começaram a partida mais tensos e trocando pontos com os marroquinos, que chegaram a ficar à frente do placar em 11 a 10. Foi quando os brasileiros pediram tempo e os dois voltaram mais ligados.



O Brasil tomou a frente do placar, mas os marroquinos continuaram no encalço até que num pedido de George para desafio de toque no bloqueio os brasileiros tiveram o set point e confirmaram em 21 a 18.

O segundo set já foi diferente. Mais soltos, André e George impuseram seu ritmo de jogo e abriram uma vantagem de 5 pontos logo (10 a 5). Os brasileiros foram aumentando a distância na pontuação e passaram a administrar a partida. No fim, eles fecharam a parcial em 21 a 10 e o jogo em 2 sets a 0.