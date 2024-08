Árbitra chinesa é vista com medalha de ginasta do seu país após Rebeca perder bronze

A árbitra chinesa Qiurui Zho foi flagrada, nesta segunda-feira (5), segurando a medalha de prata conquistada pela ginasta do seu país Yaquin Zhou. Ela compunha a mesa de avaliação que deixou a brasileira Rebeca Andrade em quarto lugar, sem subir ao pódio na final das traves.





A chinesa ganhou a prata apesar de uma série que teve um desequilíbrio grande ainda no início. Ela teve a série de maior nota de dificuldade, no entanto precisou dar um chute alto no ar para conseguir se manter de pé sobre a trave.

Zhou fez 14,100, contra 14,000 de italiana Manila Esposito e 13,933 de Rebeca. A medalha de ouro ficou com Alice D'Amato, que pontuou 14.366. Confira o vídeo a seguir: