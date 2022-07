Atleta de Londrina é campeão de Karatê no World Games 2022

O carateca londrinense Vinícius Rezende Figueira conquistou neste fim de semana a medalha de ouro no World Games, importante torneio internacional da modalidade, feito entre os dias 8 e 9 de julho em Birmingham (Alabama, Estados Unidos).

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





Com a vitória, Figueira assumiu a 3ª colocação no Ranking Oficial da WKF (World Karate Federation) na categoria Kumite masculino até 67kg. O atleta integra equipe patrocinada pela FEL (Fundação de Esportes de Londrina), por meio do Feipe (Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos).



Continua depois da publicidade





De acordo com o presidente da FEL e técnico da Seleção Brasileira de Karatê, Marcelo Oguido, Figueira é um atleta que, desde pequeno, demonstrou determinação e maturidade. “O Vinícius tem muita experiência, é um atleta que luta há muitos anos, está conosco desde a base recebendo o apoio do Feipe e é meu aluno desde quando tinha apenas 11 anos de idade. É sempre motivo de orgulho ter um campeão dos Jogos Mundiais entre os nossos atletas de destaque aqui em Londrina”, destacou.





Oguido também ressaltou a importância do apoio do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos na formação de atletas de alto nível, como é o caso de Vinícius Figueira. “O Feipe contribuiu muito para essa conquista, principalmente no custeio das passagens e hospedagem nos torneios em que o Vinícius participou, que forneceram a pontuação necessária para que ele estivesse entre os três melhores do ranking mundial. Esse é o principal objetivo do Feipe, incentivar atletas desde pequenos a continuar acreditando nos esportes, praticando e buscando resultados cada vez melhores”, comentou.





Figueira contou que a preparação para o World Games foi longa, intensa e que outros torneios que o ajudaram a estar preparado para essa conquista. “Depois dos Jogos Olímpicos, decidi que essa era a competição que eu queria focar e ter um bom resultado. Então, me preparei muito para me classificar, foram dois anos participando de todas as etapas classificatórias do ranking para somar pontos e poder estar presente nesse evento. Felizmente, consegui essa vitória em um campeonato que é muito forte e disputado. Já fui vice-campeão mundial, mas é muito importante e expressivo que, na minha primeira participação nos Jogos Mundiais, eu tenha conseguido ser campeão”, frisou o atleta.

Continua depois da publicidade





Além da medalha de ouro conquistada nos Jogos Mundiais 2022, Vinícius Figueira também é medalhista de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Lima e vice-campeão do Mundial de Madri. Atualmente, Figueira também é o 1º colocado no ranking especial sênior da Confederação Brasileira de Karatê na categoria Kumite Masculino Sênior até 67kg, com 765 pontos – 635 pontos a mais do que o 2º colocado.





Após o fim da série intensa de competições entre os meses de junho e julho em que disputou o Campeonato Sul-Americano, em Guayaquil, Equador; Etapa do Circuito Mundial de Karatê no Marrocos; Campeonato Pan-Americano em Curaçao e os Jogos Mundiais em Birmingham (EUA), Vinícius Figueira viaja ainda hoje para o Brasil e desembarca em Campinas (SP) para cumprir compromissos com o Exército Brasileiro. A previsão é de que o atleta retorne à Londrina na próxima sexta-feira (15) à noite, no Aeroporto de Londrina.