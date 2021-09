Belo-horizontinos vencem torneio de tênis para cadeirantes em Londrina

Terminou neste domingo (19), o Londrina Open Wheelchair Tennis, competição de tênis para cadeirantes, que movimentou as quadras do Londrina Country Club desde quinta-feira (16). A competição faz parte do circuito mundial de tênis em cadeira de rodas e garante pontos aos atletas para os rankings Mundial (ITF) e Nacional (CBT).

Nesta competição inédita no Paraná, o vencedor da categoria Masculino foi Daniel Rodrigues, 34, de Belo Horizonte (MG). Ele é atleta número 1 do Brasil na modalidade Open de Tênis de cadeira de rodas e acaba de ser convocado para representar o País no Mundial de Cadeirantes por equipes na Itália, a partir do dia 27 de setembro.

Rodrigues, que também já participou de três Paralimpíadas, esteve pela primeira vez em Londrina. Ele conta que o primeiro contato com o tênis foi há 15 anos, quando um professor de História o indicou para uma ONG que acolhe pessoas com deficiência.





