Brasil fatura ouro e 3 pratas na Copa do Mundo de ginástica artística

O Brasil subiu quatro vezes ao pódio neste domingo (31), com um ouro e três pratas, na etapa da Copa do Mundo de Ginástica Artística, em Antalya (Turquia). Jade Barbosa foi a campeã no solo ao apresentar uma série ao som da canção “Baby One More Time”, de Britney Spears. Ainda houve chuva de pratas com Rebeca Andrade (barras assimétricas), Flávia Saraiva (trave) e Diogo Soares (barra fixa).





A competição conta pontos na corrida por vaga olímpica aos Jogos de Paris. Até o momento, somente Diogo Soares e a equipe brasileira feminina (Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira e Júlia Soares) têm presença garantida nos Jogos.



No último dia de competições, Jade arrebatou o público em Antalya na apresentação no solo, com nota 13.833. As francesas Morgane Osyssek-Remmer (13.667) e Mélanie de Jesus Santos (13.600) ficaram, respectivamente, com a prata e o bronze.