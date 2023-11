Brasil ganha mais dois ouros e um bronze no atletismo do Pan

O atletismo do Brasil faturou mais três medalhas nos Jogos Pan-americanos. Na quinta-feira (2), a modalidade garantiu dois ouros e um bronze para o país em Santiago 2023, com destaque para Renan Gallina, velocista maringaense.





A jovem promessa de 19 anos foi a grande estrela brasileira da noite, vencendo os 200m rasos e fechando o revezamento 4x100m masculino com outro ouro, dividido com Rodrigo do Nascimento, Felipe Bardi e Erik Cardoso.

“Estou muito feliz, estava bem cansado, confesso, dei dois tiros antes. É uma segunda medalha, então é um bicampeonato pan-americano pra mim nos meus primeiros Jogos. É uma competição surreal, tem muita gente na arquibancada gritando e eu fui chamando a torcida, todo mundo vindo, estou bem feliz”, comemorou Gallina. “Vamos em busca de mais, foi uma temporada excelente pra mim e com muitas experiências incríveis”.





Já Ana Carolina Azevedo ficou com o bronze nos 200m feminino.





“Hoje eu corri com a cabeça e a medalha está no peito. Estou muito feliz com a minha medalha, independentemente da minha colocação, treinei muito para conseguir isso”, disse.





O atletismo prossegue até sábado (4), véspera do encerramento da competição, é uma das modalidades com mais promessas de medalhas para o Time Brasil em Santiago 2023. As disputas do Pan são transmitidas ao vivo e de graça no Canal Olímpico do Brasil e no YouTube do Time Brasil.