Brasil levanta Champs-Élysées em cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024

A delegação brasileira agitou a plateia presente na cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos de Paris de 2024. A solenidade, que pela primeira vez aconteceu fora de um estádio e começou às 15h (de Brasília) desta quarta-feira (28), tomou a histórica avenida Champs-Élysées até a icônica Place de la Concorde, no coração da capital francesa.





O Brasil foi o 21º país a entrar no percurso de aproximadamente 2,5km preparado para o desfile dos atletas. Conduzidos pelos porta-bandeiras Gabriel Araújo, da natação, e Beth Gomes, do atletismo, os atletas brasileiros mostraram animação por todo o trajeto.

Atleta do país convocada para esta missão com mais participações em Jogos Paralímpicos, a nadadora cearense Edênia Garcia, 37, da classe S3 (limitação físico-motora), afirmou que realizou um sonho ao entrar na Champs-Élysées, que passou por um processo de “recapeamento” para ser mais acessível aos cadeirantes.





“A gente trabalha muito para estar aqui. É a realização de um sonho. O ciclo paralímpico é formado por vários atos e os Jogos são o ato final. Eu fico emocionada, porque a gente deixa um marco na história do Brasil e do Movimento Paralímpico. Está tudo muito lindo”, avaliou a atleta, que nasceu com doença de Charcot-Marie-Tooth, também conhecida como atrofia fibular muscular.

Um dos porta-bandeiras do Brasil, o nadador mineiro Gabriel Araújo, 22, também é um dos 14 atletas do país que já podem disputar medalha nesta quinta-feira, 29. Às 4h59 (de Brasília), ele nadará as eliminatórias dos 100m costas da classe S2 (limitação físico-motora) e, se avançar, fará a final às 18h. Nessa prova, ele ficou com a medalha de prata nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020, mas é o atual bicampeão mundial.





“Estou muito feliz e honrado É um momento único e uma emoção muito grande. Meu treinador [Fábio Antunes] sempre pensa com antecedência. Sempre nos antecipamos às situações e já estava no meu planejamento participar da abertura, independentemente de nadar no dia seguinte ou não. E uma oportunidade como essa não tem como recusar. É um sonho estar vivendo tudo isso”, disse Gabriel, que nasceu com focomelia, doença que impede a formação de braços e pernas.

“Muita emoção em poder representar toda a nação brasileira, entrar na avenida mais famosa do mundo e abrir os Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Até me belisquei para entender se era verdade mesmo. É um presente de Deus saber que nosso trabalho está dando certo. É um sonho de todos os atletas estar aqui. Nunca deixem de sonhar, porque seus sonhos podem se tornar realidade”, completou Beth Gomes, 59, que disputará as provas de arremesso de peso e lançamento de disco na classe F53 (cadeirantes). Ela foi diagnosticada com esclerose múltipla em 1993, quando era jogadora de vôlei convencional.





O uniforme brasileiro na cerimônia de abertura foi composto por um bucket, popularmente conhecido como chapéu pescador, dupla face nas cores verde e amarelo; uma jaqueta azul, uma camiseta branca e uma calça ou shorts azul marinho. Todos estes itens são da ASICS e foram confeccionados pensando na acessibilidade, assim como o chinelo das Havaianas também utilizado pelos atletas durante a solenidade.

O Brasil será representado em Paris por 280 atletas, sendo 255 com deficiência, de 20 modalidades nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, na primeira vez em que a cidade sedia o evento. É a maior delegação brasileira já anunciada para uma edição dos Jogos fora do Brasil.





Antes, a maior equipe nacional para uma disputa no exterior era de 259 convocados ao todo em Tóquio 2020. Já o recorde de participantes do país foi nos Jogos do Rio 2016, ocasião em que o Brasil sediou o megaevento e contou com 278 atletas com deficiência em todas as 22 modalidades já classificadas automaticamente. Os Jogos Paralímpicos de Paris 2024 terão transmissão ao vivo no sportv2 e no canal do Comitê Paralímpico Internacional (IPC, na sigla em inglês) no Youtube.





(Com Assessoria de Comunicação do Comitê Paralímpico Brasileiro)