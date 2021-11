China garante realização dos Jogos de Inverno apesar da Ômicron

Mesmo com a rápida disseminação da variante Ômicron do novo coronavírs pelo mundo, a China garantiu que os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim serão disputados em fevereiro de 2022.

Segundo Zhao Lijian, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do país asiático, a variante da Covid-19 traz "alguns desafios", mas frisou que a China "tem experiência" no combate contra a doença.

"A Ômicron trará alguns desafios em termos de combate ao vírus, mas a China tem experiência neste setor e estou plenamente convencido de que as Olimpíadas de Inverno acontecerão sem preocupações", destacou.





A próxima edição dos Jogos Olímpicos de Inverno está marcada para acontecer de dias 4 a 20 de fevereiro, na capital chinesa.





Os organizadores do torneio esportivo afirmaram comentaram que o vírus seria o "maior desafio" das Olimpíadas de Inverno. No entanto, o país está determinado a fazer uma competição tranquila.

A China obteve êxito em suprimir o novo coronavírus adotando restrições de viagens e lockdowns instantâneos, mas surtos da variante Delta colocaram as autoridades do país asiático em alerta máximo.