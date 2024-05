De Londrina para Maringá: 1,5 mil ciclistas participam da 6ª Rota das Catedrais neste sábado

Neste sábado (25), às 7 horas, 1,5 mil ciclistas de várias partes do Brasil estarão juntos na largada na 6ª Rota das Catedrais, evento de mountain bike que oferece aos adeptos do esporte experiências únicas em meio à natureza e desafiantes em um roteiro de superação. Os participantes chegam de cerca de 150 cidades do Acre, Distrito Federal, Minas Gerais, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Paraná.





Partindo da Catedral de Londrina rumo à Maringá, os ciclistas percorrerão 30 km em asfalto e 90 km por estradas rurais, passando por sete igrejinhas construídas por diferentes povos da época da colonização do norte do Paraná. Neste ano, a chegada em Maringá, que tradicionalmente era realizada na praça da Catedral da cidade, será na Praça Salgado Filho devido à realização de obras do eixo monumental do município.

Durante o percurso, os ciclistas terão apoio em sete prontos para hidratação, alimentação e descanso. Também contarão com suporte mecânico da equipe da Shimano e acompanhamento de equipes de atendimento médico com três ambulâncias e dez bombeiros civis. Ao todo, cerca de 100 pessoas estão envolvidas no planejamento e na execução do evento.





Segundo os organizadores, nos pontos de hidratação deverão ser consumidos mais de 5 mil litros de água, uma tonelada e meia de frutas, 10 mil doces e muitos suplementos. “A realização de eventos esportivos como a Rota, que atrai gente de muitas localidades, traz uma impacto econômico importante para as cidades. Além das pessoas contratadas e das parcerias realizadas, os ciclistas movimentam diretamente os segmentos de hospedagem, transporte e alimentação, ampliando ganhos para a economia regional”, ressaltam Luciana e Peterson Oliveira.

Os participantes têm até às 18 horas para cumprirem todo o trajeto. A concentração com café da manhã começa às 5h30 e a largada às 7 horas. Em Maringá, todos serão recebidos com muita vibração em uma grande Arena na Praça Salgado Filho. A partir das 10h30 haverá atividades abertas à participação do público com aulas de alongamento e fit dance, interação com os ciclistas e apresentação musical da banda Bravo Charlie. A Arena também contará com espaço gastronômico e espaço Kids criativo para participação de toda a comunidade. (Com assessoria)





SERVIÇO:





ROTA DAS CATEDRAIS 2024





Data: 25 de maio de 2024

Local da largada/Concentração: Catedral Metropolitana de Londrina/PR





Café da manhã e Concentração: a partir das 5h30

Horário Largada: 7 horas

Local Chegada/Arena: Praça Salgado Filho - Av. Gastão Vidigal, 5932 - Conj. Res. Cidade Alta - Praça - Maringá/PR





Horário final para receber os participantes na arena do evento em Maringá: às 17 horas, sendo o horário limite às 18 horas (encerramento).