Desenvolvimento, responsabilidade e alternativa de vida

A academia Pé Vermelho tem nove anos de estrada, apenas como taekwondo, mas seu responsável, o instrutor Carlos Roberto Silva Júnior, também obteve autorização para ensinar hapkido e kickboxing, após se graduar também nestas modalidades.

O torneio em Santo inácio foi o primeiro oficial que seus alunos participaram competindo kickboxing e, dos três atletas – dois adolescentes e um adulto – que disputaram três modalidades. Eles trouxeram cinco medalhas em duas modalidades diferentes.

Silva Júnior auxiliou os jovens do Sempre Servir como “coach”, dando orientações durante as lutas no último torneio e vê os esportes, com ênfase nas artes marciais, fundamental no desenvolvimento humano desde a infância, desde o desenvolvimento físico e motor até para afastar os jovens das ruas e das drogas.





O instrutor ressalta que a arte marcial é uma potencial profissão, seja como professor de Educação Física, como preparador físico ou atleta. “Claro que, para ser atleta profissional, a exigência é muito grande, mas existem essas outras atividades profissionais que os jovens podem conhecer por meio do esporte na primeira ou segunda infância”, explica.