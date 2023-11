Hugo Calderano conquista o tri pan-americano; Bruna Takahashi leva 3ª prata

Hugo Calderano conquistou o título do Pan no tênis de mesa individual na quarta-feira (1º). Foi a terceira medalha de ouro do brasileiro, que entra pra história dos jogos como o maior campeão na modalidade. Até então, os Hugos - Hoyama e Calderano - estavam empatados com dois ouros cada.





“Acho que é muito importante pra mim, desde os meus primeiros Jogos Pan-Americanos, ganhei todos: Toronto, Lima e aqui. Acho que isso reforça o quanto eu trabalho duro para chegar e conseguir esse tipo de título que é muito importante não só pra mim, mas para todo o Brasil. Esse tipo de estatística também me dá mais motivação ainda para continuar trabalhando e trazer mais medalhas para o país”, comentou Calderano.

Publicidade

Publicidade





O brasileiro venceu Andy Pereira Diez, de Cuba, em uma partida impecável. Em sets diretos, não deu chances ao adversário e encerrou o jogo em somente 25 minutos.





“Acho que fiz uma partida muito boa, principalmente no saque e recepção, acho que já dominei o jogo ali, ele não conseguiu receber o meu saque o tempo inteiro. Eu variava bastante os efeitos, os lugares. O saque também é um ponto forte dele, mas consegui receber muito bem, fui agressivo desde o início, então consegui vencer com uma certa tranquilidade, mas claro que isso tudo foi fruto de uma preparação incrível”, pontuou.

Publicidade





Bruna Takahashi avançou à final individual e fez excelente partida, porém, foi superada pela porto-riquenha Adriana Diaz no tie-break.





“O jogo foi muito bom. Estou muito triste porque perdi o ouro, mas na verdade estou chorando porque sei que tive chances de ganhar e não consegui. O nível que eu joguei foi espetacular, eu sei disso, ela é uma jogadora muito boa. Acho que tenho que pensar agora no campeonato por equipes, tentar manter a cabeça erguida. Vai ser difícil esquecer esse jogo, mas bola pra frente que ainda vai ter muita coisa”, avaliou.





Foi a terceira medalha de prata dela em Santiago 2023. Na segunda-feira (30), ao lado de Vitor Ishiy, chegou à final de duplas mistas e, na terça (31), à decisão de duplas ao lado da irmã, Giulia Takahashi.





O Brasil volta a competir nesta quinta-feira (2), na disputa por equipes. As irmãs Takahashi e Bruna Alexandre formam o time feminino, enquanto Calderano, Ishiy e Eric Jouti integram a equipe masculina.