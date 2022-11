Em reforma há mais de três anos, Moringão só será reaberto em janeiro, diz FEL

A FEL (Fundação de Esportes de Londrina) pretende reabrir o ginásio de esportes Moringão em janeiro do ano que vem. O principal e maior ginásio de Londrina está fechado há mais de três anos, em razão de uma reforma que se arrasta desde agosto de 2019.





A troca da cobertura está na fase final, apesar da empresa responsável pela obra, a Salver Construtora e Incorporadora, de Santa Catarina, ter solicitado mais 30 dias de prazo para finalizar a reforma e mais R$ 50 mil de aditivo. "O último período de chuva atrasou um pouco o cronograma e, por isso, a empresa solicitou o aditivo. Mas estão nos ajustes finais e pensamos em uma reinauguração no mês de janeiro", frisou o presidente da FEL, Marcelo Oguido.

Publicidade

Publicidade





A troca do telhado por uma cobertura zipada começou em agosto de 2019, mas em dezembro daquele ano a prefeitura rompeu o contrato com a empresa vencedora da licitação, que não conseguiu realizar a reforma e só havia cumprido 18% do cronograma previsto no contrato.





A obra ficou parada por mais de um ano e duas licitações deram desertas, ou seja, não apareceram interessados. Em maio de 2021, a administração municipal abriu novo edital, com valor de R$ 7,2 milhões, mais de R$ 2 milhões acima do valor máximo estipulado no primeiro edital.





LEIA A MATÉRIA COMPLETA NA FOLHA DE LONDRINA.