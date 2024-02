Ferrari apresenta SF-24, com detalhes brancos e amarelos

A Ferrari divulgou na terça-feira (13) o design do carro que vai usar ao longo da temporada de 2024 da Fórmula 1.





O SF-24, que substitui o SF-23, tem a tradicional cor vermelha da escuderia de Maranello como destaque, mas o monoposto tem detalhes em amarelo e branco.

O branco foi reintroduzido recentemente pela Ferrari, enquanto o amarelo sempre foi a cor alternativa da escuderia. A equipe não contava com um monoposto com listras longitudinais desde 1968 e as duas cores nunca haviam sido combinadas na carroceria.





O carro do time italiano foi apresentado em Fiorano, na presença de um pequeno número de convidados, mas com live aberta para que o mundo inteiro pudesse assistir.





Até esta quarta-feira (14), o SF-24 completará as primeiras voltas para permitir a captura de imagens para uso de marketing, o que permitirá que Carlos Sainz e Charles Leclerc tenham uma primeira ideia de como se comportará na pista.





"Apresentar um carro novo é sempre um momento muito emocionante, tanto para mim como para os pilotos, mesmo que todos já estejamos a pensar em quando iremos competir na pista com os nossos rivais", disse Frédéric Vasseur, chefe de equipe da Ferrari.