Ginastica: Dupla dobradinha de Rebeca e Flávia e Nory e Miranda com ouro e prata

A ginástica artística rendeu muitos sorrisos ao Brasil na quarta-feira (25), nos Jogos Pan-americanos Santiago 2023. Rebeca Andrade conquistou a medalha de ouro na trave, em dobradinha com a prata de Flavia Saraiva, e Arthur Nory subiu ao topo do pódio da barra fixa e fez a festa com Bernardo Miranda, que ficou com a prata. O país encerrou o dia com seis medalhas e a competição, com 14.





Campeã olímpica, campeã mundial no individual geral e bicampeã mundial no salto, com o mais recente feito conquistado na Antuérpia, no início deste mês, Andrade disputou o Pan pela primeira vez e aumentou a galeria de conquistas. Um dia depois de comemorar o ouro no salto, totalizou 14.166 na apresentação da trave que lhe rendeu o topo mais uma vez.

Nem mesmo um deslize que quase provocou uma queda manchou a performance. Flavinha ficou a prata, com 14.033, e a canadense Ava Stewart garantiu o bronze, com 13.900.





"Estou muito feliz e orgulhosa por ter conseguido vir para cá depois de um Mundial tão longo, de fazer boas séries, boas apresentações. Eu me senti preparada e confiante para fazer o que precisava. Foram ótimos os meus primeiros Jogos Pan-americanos. Não tenho do que reclamar. Estou feliz demais. Senti muito carinho das pessoas, como sempre nas competições. Eu me senti bem e pude me divertir. Desde o Mundial, e até aqui também, eu estava muito feliz competindo. É isso que eu quero tirar de todas as competições. Estar feliz, saudável, com a cabeça no lugar, com o corpo bem, e toda a equipe orgulhosa", comentou Andrade.

