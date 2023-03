Goleira do Londrina Futsal Feminino viraliza no Instagram e rebate críticas

A goleira do Londrina Futsal Feminino Lorraine Silva Lourenço está engajada no Instagram. A atleta capixaba de 21 anos, natural de Boa Esperança (ES), viralizou na rede social ao tentar acertar o travessão do gol em cobranças de pênalti. No entanto, com o sucesso também vêm as críticas, constantes nos comentários das publicações.





Pelo menos dois vídeos de Lorraine alcançaram um alto número de curtidas e comentários no Instagram. Com 126 mil seguidores, ela possui Reels (vídeos de até 90 segundos) com mais de 1 milhão de visualizações. Nas gravações, ela aparece à frente do gol e tenta acertar o travessão, interagindo, a partir do acerto ou do erro, com os internautas sobre diversos assuntos, que variam de características do corpo à vida amorosa. Confira:



