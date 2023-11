Hamilton cita Senna como inspiração e celebra volta ao Brasil

Em entrevista coletiva no Palácio Tangará, em São Paulo, o britânico Lewis Hamilton disse que Ayrton Senna é uma inspiração e não escondeu a alegria de voltar ao país pela primeira vez desde que recebeu a cidadania brasileira.







O heptacampeão mundial de Fórmula 1 está no Brasil para disputar o Grande Prêmio de São Paulo, em Interlagos, e luta contra o mexicano Sergio Pérez, da Red Bull, pela segunda colocação de 2023.

"Estou voltando aqui como cidadão brasileiro pela primeira vez. É especial dizer isso.





Eu me sinto em casa e é uma das corridas mais incríveis da temporada. Será minha primeira como brasileiro", disse o britânico no evento.

Em novos elogios ao Brasil, Hamilton protagonizou um dos principais momentos do bate-papo com os jornalistas. O inglês falou que precisava "aprender português em algum momento", no entanto, não descartou a hipótese de "ter uma namorada brasileira" para ensiná-lo.





"É um ótimo lugar e um país diverso. Tenho planos secretos de passar mais tempo no Brasil. Quero entrar mais a fundo no conhecimento da cultura. O amor e o apoio que recebi aqui é surreal, me sinto honrado", apontou.

O piloto, que arriscou algumas palavras em português no início da coletiva, disse se inspirar no próprio pai e em Senna, falecido em 1994.





"Via meu pai levantando para trabalhar todos os dias, assim como sua grande ética, foi algo que tentei adaptar e trilhar no mesmo caminho. Comecei a assistir a ele [Senna] quando tinha entre 4 ou 5 anos, e ele me mostrou que era possível", afirmou.

Diversidade





Além de destacar Senna e o Brasil, Hamilton e o companheiro de equipe, George Russell, que também marcou presença no evento, comentaram bastante a respeito de diversidade.

O heptacampeão mencionou a dificuldade enfrentada pelas mulheres, enquanto o colega falou sobre a falta de oportunidades para o surgimento de pilotas no automobilismo, além de destacar as chances oferecidas pela F1 Academy.





"As redes sociais são difíceis para os jovens, principalmente as mulheres. É importante mostrar que é possível alcançar qualquer objetivo se você trabalhar duro. A educação é a chave para isso, então é necessário melhorar as oportunidades para todos", pontuou Hamilton.

"A F1 Academy vem passando por um ótimo momento. Não precisamos somente de pilotas, mas também para cargos de engenheira e projetistas. O esporte a motor sempre foi visto como uma área dominada por homens brancos, mas Lewis tenta mudar essa imagem", analisou Russell.





Parceria

Com o objetivo de conquistar novamente o GP de São Paulo, o atual campeão da prova alegou que tem um relacionamento "muito próximo" com Hamilton. O britânico ainda destacou que seu companheiro segue com "muita fome de voltar a ganhar".





"Nós dois buscamos a mesma coisa, que é recolocar no topo da Fórmula 1. Todos estão motivados", afirmou Russell, que é companheiro de Hamilton há dois anos.





O GP de São Paulo acontece de 3 a 5 de novembro.