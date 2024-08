Hugo Calderano termina na quarta colocação no tênis de mesa individual em Paris

Diante de uma arena lotada e com torcida barulhenta para o dono da casa, Hugo Calderano acabou superado pelo francês Felix Lebrun e se despediu da competição individual nos Jogos Olímpicos Paris 2024 com o quarto lugar. Neste domingo (4), o brasileiro foi superado por 4 sets a 0 (parciais de 6/11, 10/12, 7/11, 6/11). Ainda assim, Hugo fez história ao conquistar a melhor colocação do Brasil na modalidade na história olímpica. Hugo Calderano ainda vai disputar a competição por equipes em Paris





"Foi bem difícil me recuperar da derrota na semifinal. Não tive muito tempo. Tentei o meu melhor, mas é claro que fiquei muito decepcionado de não ganhar aquela semifinal. Tentei pensar em como abordar essa disputa do bronze. Fiz todo o possível e tudo que eu pude, mas infelizmente não consegui propor o meu melhor nesta partida", disse Calderano.

O confronto começou equilibrando, com os dois atletas trocando pontos e se alternando no placar. Mas o francês se aproveitou de certa instabilidade nos golpes de Hugo e abriu quarto pontos de vantagem (8 a 4). O brasileiro tentou reagir, mas voltou a errar na definição das jogadas e Lebrun fechou a parcial em 11 a 6.





No segundo set, Calderano continuou cometendo erros não forçados e viu o francês conseguir a vantagem de quatro pontos novamente (6 a 2). Pouco a pouco o brasileiro foi tentando se soltar na partida e pressionar o adversário para encostar no placar. Hugo conseguiu empatar (9 a 9), chegou a virar (10 a 9), mas o francês foi eficiente para vencer o set em 12 a 10 e abrir 2 a 0 no jogo.

Mais concentrado, Hugo voltou para a terceira parcial disposto a mudar a história do jogo. O brasileiro buscou agressividade e variação nos golpes de forehand e backhand para tirar o francês da zona de conforto. O jogo ficou emparelhado, com troca de pontos, até que o francês se aproveitou da instabilidade de Calderano e fechou o set em 11 a 7.





O quarto set repetiu o roteiro dos anteriores. Hugo tentou entrar no jogo, desferiu alguns golpes característicos, mas viu o francês embalado e confortável para administrar a vantagem em sets e imprimir o ritmo das ações. O brasileiro lutou muito, mas acabou superado por 11 a 6 e o francês garantiu a medalha de bronze com o placar final de 4 sets a 0.





"Com certeza a minha carreira e vida não acabam aqui. Ainda tenho muito mais a dar para o esporte brasileiro. Vou precisar assimilar esse resultado, que foi positivo, mas decepcionante no final. Com certeza, com o tempo, vou voltar com calma a treinar e me dedicar. Sempre dou o meu 100%. Tenho certeza que não é aqui que vou parar de fazer isso", completou o mesatenista.