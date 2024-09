Londrina Basketball vence e assume a vice-liderança do Paranaense

Na tarde deste domingo (8), a APVE Londrina Basketball voltou a vencer uma partida pelo Campeonato Paranaense Masculino Adulto. No Ginásio do Jardim Bandeirantes, em Londrina, o time da casa recebeu o Ph.d Sports, de Curitiba, e não teve dificuldades para construir a vitória de 80 a 54. Com o resultado, a equipe ocupa a vice-liderança da competição, com duas vitórias em três jogos.







Assim que a bola subiu, o time comandado pelo técnico Arody Neto levou um susto e o primeiro período terminou com vantagem do adversário da capital do estado: 24 a 20. Na sequência, a equipe se ajustou defensivamente, virou o placar e foi para o intervalo com placar favorável de 46 a 31.

Na sequência da partida, o time londrinense administrou a diferença e ainda conseguiu ampliar a vantagem para fechar a partida em 80 a 54. Cestinha do jogo com 25 pontos, o ala londrinense Felipe Matias foi o atleta mais eficiente em quadra. Outro destaque individual foi o ala/armador Nathal, que contabilizou 13 pontos, 7 rebotes e 6 assistências.





“Esse foi o dia do Felipe Matias. Ele foi muito feliz nos arremessos e as bolas dele caíram. Vários atletas da nossa equipe possuem essa capacidade de puxar os pontos que o time precisa. Nos jogos passados, tivemos o Luan e o Pedro Lucas. Desse modo, vamos evoluindo no aspecto coletivo”, analisou Nathal, que também é o capitão da APVE Londrina Basketball.





O próximo desafio será novamente em casa. Na quarta-feira (11), às 20h00, a APVE Londrina Basketball recebe a LD Ponta Grossa, em jogo válido pela quarta rodada da competição estadual. Assim como nas partidas anteriores, a entrada do público será gratuita.





O projeto masculino adulto da APVE Londrina Basketball tem como patrocinadores oficiais na temporada 2024 a Prefeitura de Londrina e Fundação de Esportes de Londrina, via Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos, a Unimed Londrina e a Unicesumar. Além disso, o projeto tem apoio do Restaurante LDN Grill, da academia Cross Londrina e da Fisioterapia Vinicius Coelho.