Londrina Bristlebacks estreia no Brasileiro de Futebol Americano neste domingo

O Londrina Bristlebacks começa a jornada no Campeonato Brasileiro de Futebol Americano – divisão 2 neste domingo (6), quando recebe o Caraguá Ghostships, de Caraguatatuba (SP) no estádio VGD (Vitorino Gonçalves Dias). A partida inicia às 10h e a entrada simbólica será 1 litro de leite, que a organização vai destinar a entidades filantrópicas.





A equipe convoca os londrinenses para incentivarem os atletas nas arquibancadas neste primeiro jogo da D2 nacional, torneio organizado pela CBFA (Confederação Brasileira de Futebol Americano).

Essa é a segunda participação consecutiva dos Bristlebacks, os Javalis, na segunda divisão brasileira da modalidade.





No Grupo B, que tem cinco equipes, estão com o Londrina o Six Spartans (SP), São Bernardo Avengers (SP) e Assis Captains (SP), além do adversário deste domingo.

O vice-presidente e atleta do Londrina Bristlebacks, Rafael Algarte, afirma que o time teve apenas uma semana de folga depois da conquista do título do Pinhão Bowl, em julho, com preparação intensa. “Depois de ganhar a competição, retornamos com bastante foco nos treinos, foram três semanas com treinamentos direcionados à estreia no Brasileiro. E iremos assim, nessa pegada forte, pelos próximos meses. A equipe vem mantendo rotina de treinamento três vezes por semana, no aterro do Lago Igapó”, aponta.





Segundo Algarte, a competição nacional é bem rápida e intensa. Na primeira fase, o Londrina terá quatro jogos pela frente. “Vamos encarar desafios difíceis e com pouco tempo para treinar entre os jogos. Por isso, precisamos executar o que já estava dando certo e aprimorar alguns aspectos que não deram tão certo em partidas anteriores. Nosso grupo é muito forte, um dos mais difíceis do torneio, tendo equipes com elencos fortes, como o Six Spartans, por exemplo, que tem três americanos jogando lá e tem jogador da seleção brasileira. Mas, no esporte não podemos escolher adversários e temos que buscar as vitórias, aprendendo com as derrotas para evoluirmos”, aponta.

Na edição 2023, o Londrina Bristlebacks tenta uma vaga para a fase seguinte, os playoffs da divisão 2 do Brasileirão. Na primeira participação, no ano anterior, a equipe parou na fase de grupos. Ao todo, 22 times jogam a primeira etapa do campeonato, sendo que os oito melhores avançarão para a fase de mata-mata nas quartas-de-final. “Houve um aumento de clubes para este ano. Em 2022, eram 19 times e passavam quatro para a fase final, e agora temos 22 que brigam por oito vagas”, detalha.





Atualmente, a equipe masculina do Londrina Bristlebacks conta com 64 atletas no plantel, dos quais 60 estão relacionados neste momento para iniciar o Campeonato Brasileiro.





O Londrina Bristlebacks conta com o patrocínio do Feipe (Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos), gerido pela FEL (Fundação de Esportes de Londrina).