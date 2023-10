Londrina Futsal encara o Stein/Cascavel pela semifinal do Campeonato Paranaense

Em busca de uma vaga para a final do Campeonato Paranaense Feminino 2023 – Série Ouro, o Londrina Futsal recebe o Stein/Cascavel nesta quarta-feira (18), às 19h30, no ginásio Unopar/Anhanguera. A equipe alviceleste conta com o incentivo da torcida para alcançar a vitória na partida, a primeira da fase semifinal da competição. A entrada é gratuita. O jogo de volta, decisivo, está marcado para o dia 4 de novembro, na casa das adversárias, no oeste do Paraná.





O time londrinense entra motivado em quadra, após o embalo das classificações para as semifinais tanto do Paranaense quanto da LFF (Liga Feminina de Futsal). Terá pela frente, nos dois campeonatos e quatro confrontos contra o forte Stein/Cascavel, atual campeão de ambos e uma força nacional que vem colecionando decisões importantes nos últimos anos.

Se vencer o primeiro duelo pelo estadual, o Londrina jogará por um empate na segunda partida. Não há peso de saldo de gols, em caso de vitórias alternadas, ou de gols fora de casa. Se houver uma vitória para cada time ou dois empates no tempo normal, a decisão vai para a prorrogação, em dois tempos de cinco minutos. Se permanecer igualado o placar, a vaga será definida nos pênaltis. O outro jogo da semi é entre os times do Telêmaco Borba e Marechal Cândido Rondon.





De acordo com a coordenadora do Londrina Futsal, Vanda Sanches, o elenco está empenhado, treinando forte para conquistar a vitória em casa e saltar na frente neste duelo. “Na temporada anterior, nossa equipe também chegou na semifinal da Liga Feminina e do Paranaense. Estamos repetindo o cenário e vamos lutar para avançar às finais. O confronto é dificílimo, mas temos um time ótimo, determinado, focado, disciplinado e com excelente entrosamento. As atletas jogam juntas há bastante tempo e vão dar o máximo de si”, comenta.





Contra uma equipe qualificada como o Cascavel, vencedora e acostumada a decisões, Sanches destaca que é preciso redobrar a atenção e ser eficiente quando as oportunidades de gol aparecerem. “Esse tipo de decisão não abre margem para tantos erros. É necessário cumprir bem a parte ofensiva e transformar em gols as jogadas criadas. Em vários jogos nós conseguimos chegar várias vezes na frente e perdemos muitas chances. É hora de aproveitar o fator casa, o apoio da torcida, e emplacar uma vitória para brigar pela vaga”, acrescenta.





Na fase anterior do Paranaense 2023, de quartas-de-final, o Londrina Futsal passou pelo Cianorte, enquanto o Cascavel superou o Rio Branco de Paranaguá.