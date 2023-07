Londrina Futsal enfrenta o Taboão da Serra-SP fora de casa pela Liga Feminina

A equipe do Londrina volta à quadra neste sábado (22) para mais um confronto na LFF (Liga Feminina de Futsal), quando enfrenta, fora de casa, as líderes da competição nacional, o Esporte Clube Taboão da Serra (SP). O jogo está marcado para às 20h no ginásio de esportes José de Sousa Sobrinho, o “Zé do Feijão”. Os dois times brigam entre os primeiros da classificação geral, já que as londrinenses ocupam atualmente a quinta colocação entre os 12 participantes.





Este será o quinto compromisso do Tubarão na LFF. Em quatro partidas disputadas, foram três vitórias e uma derrota, com nove pontos somados, oito gols marcados e seis sofridos. O time ainda tem jogos a menos que a maior parte das equipes adversárias.

Publicidade

Publicidade





A treinadora Jayne Borim detalhou a respeito da complexidade do confronto diante do Taboão. Se conseguir uma vitória, o Londrina Futsal pode se consolidar no G-4 da Liga Feminina. “Sabemos da grande qualidade do time delas, um dos principais do país hoje, com aletas da seleção brasileira tanto no adulto como no sub-20, além de jogadoras da seleção paraguaia. Não à toa, elas estão na liderança atual da LFF, então será um duelo bem intenso e difícil fora de casa. O elenco delas é bem forte principalmente na parte ofensiva, vamos tentar firmar uma defesa sólida para neutralizar as ações de ataque, e buscar o contra-ataque explorando nossa velocidade e qualidade de chegada. Tem tudo para ser um grande jogo e vamos tentar trazer um resultado importante”, afirma.





Para Borim, um dos desafios da sequência na Liga Feminina é manter o nível físico em alta, já que o clube vive um período intenso de jogos por diferentes campeonatos. “Viemos de uma sequência forte e é natural haver uma queda física; tivemos algumas atletas com lesões leves, mas que devem se recuperar rapidamente. Vamos trabalhar para equilibrar isso, recuperá-las da melhor forma para não termos perdas no decorrer do ano. Tivemos jogos recentes pela Copa Mundo de Futsal, e estamos disputando paralelamente o Campeonato Paranaense Adulto, o Paranaense Sub-20, além da LFF. Grande parte do nosso jovem elenco disputa as duas categorias, então a exigência física é alta”, pontua.

Publicidade





Depois da partida contra o Taboão, o Londrina Futsal continua a maratona na próxima semana. Na terça-feira (26), ainda pela Liga Feminina, o adversário será a SERC (MS), no ginásio Moringão, às 19h30. Já na quinta (27), às 17h, no ginásio da Unopar, o time enfrentará o Colombo pelo Paranaense Sub-20. E no sábado (29), às 18h, pelo Campeonato Paranaense adulto, a equipe recepciona o Rio Branco de Paranaguá, também no ginásio da Unopar.





No início do mês, a equipe londrinense ficou em 5º lugar da Copa Mundo de Futsal, disputada em Paranaguá (Litoral), que reuniu 12 clubes brasileiros e de outros seis países. Na estreia em competições internacionais, o Londrina Futsal avançou de forma invicta na primeira fase, com duas vitórias e um empate, e foi eliminada apenas nas quartas-de-final.





“Temos hoje uma equipe de ótima qualidade, versátil e competitiva participando dos maiores e melhores campeonatos do país. Tivemos também uma boa experiência na estreia internacional. Estamos buscando vagas nas fases finais de todas as competições. No Sub-20, por exemplo, queremos manter uma hegemonia do estado, já que estamos há nove anos consecutivos sendo campeãs paranaenses”, conclui.