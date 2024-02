Londrina Futsal Feminino irá disputar a Supercopa de Futsal

A equipe do Londrina Futsal Feminino já conhece a primeira competição que irá disputar em 2024 e será a Supercopa Feminina de Futsal entre os dias 3 e 7 de abril, em Campo Grande (MS). Seis equipes que conquistaram as melhores posições na Copa do Brasil, Taça Brasil e LFF (Liga Feminina de Futsal) brigarão pelo título e por uma vaga na Copa Libertadores.

A Supercopa Feminina de Futsal irá reunir seis equipes em busca da taça e de uma vaga na principal competição de clubes da América do Sul. As meninas do Tubarão garantiram vaga por terem sido a 3ª colocada na Taça Brasil de 2023.

A equipe Alviceleste estará no Grupo 2 ao lado de Female Chapecó (SC) e Taboão da Serra (SP). Na fase de grupos, as equipes se enfrentam entre si e as duas melhores de cada grupo avançam às semifinais. Na semi e final, jogo único para decidir a equipe campeã e quem irá representar o Brasil na Copa Libertadores.





