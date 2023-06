Londrina recebe Maringá pelo Paranaense de Basquete feminino

A APVE Londrina Basketball recebe a ADRM Maringá nesta quinta-feira (29) no primeiro jogo diante da torcida pelo Campeonato Paranaense feminino de basquete. Válida pela segunda rodada do estadual 2023, a partida será às 19h30, no ginásio de esportes do jardim Bandeirantes. A entrada é gratuita e os torcedores e torcedoras estão convidados para empurrar o time em busca da primeira vitória na competição.





Na rodada inaugural, em 3 de junho, o Londrina foi derrotado em Foz do Iguaçu, pela Abasfi Foz, campeãs paranaenses na edição 2022. Na ocasião, o placar terminou em 63 a 40.

Para o treinador da APVE Londrina, Marival Mazzio Junior, estrear com apoio da torcida gera boa expectativa para o duelo contra as maringaenses. “Contamos com esse incentivo para animar ainda mais o time. Teremos o grupo quase completo, com apenas uma atleta fora por lesão. Parte do elenco disputou o estadual Sub-20, o restante vinha treinando firme, e teremos o reforço de uma jogadora que ainda não tinha atuado, a ala/armadora Thalita Silva. Ela já conheceu as meninas e acompanhou alguns jogos, mesmo com pouco tempo, tem muita qualidade e condições e já conseguiu enxergar como a equipe vem atuando”, afirma.





Thalita Silva, 22, começou na base do Foz e depois passou pelos times Sub-23 e adulto, e foi vice-campeã brasileira. Antes de chegar à APVE Londrina, ainda jogou por Pindamonhagaba (SP) e Cerrado Basquete (DF). “Quero fazer o meu melhor e colaborar com a equipe para buscarmos uma vaga na final do Paranaense e Jogos Abertos do Paraná. Vejo que é possível brigar pelos títulos e vamos trabalhar para alcança-los. Vou tentar dividir minha experiência com as meninas mais novas, para que todos tenhamos o mental forte em todos os momentos dos jogos”, comenta.

Este será o terceiro confronto entre as equipes de Londrina e Maringá em apenas uma semana. Pelo Paranaense Sub-20, competição em que Londrina terminou em quarto lugar, foram duas partidas: vitória de Londrina no jogo inicial por 55 a 51, e derrota por 51 a 47 na disputa de terceiro lugar. O torneio foi disputado em Maringá (Noroeste) de 22 a 25 de junho.





O técnico do Londrina aponta que o grupo adulto da APVE mescla meninas que jogaram o estadual com atletas mais experientes e com passagens por outros clubes e campeonatos. “Nossa equipe tem muitas atletas jovens, em boa evolução, mas o elenco do Paranaense 2023 é um pouco diferente, então a ideia é mudar a sensação do último jogo contra o Maringá e voltar a vencê-las em casa”, comenta.

