Londrinense é campeão de Ironman Extremo no litoral paranaense

O londrinense Diogo Decker, 33 anos, conquistou o título geral do EscapeMan Mata Atlântica Xtreme Triathlon realizado no ultimo dia 20 de agosto no município de Quatro Barras, na região metropolitana de Curitiba. A prova teve percursos de 3,8 km de natação em Caiobá, 180 km de ciclismo nas subidas da serra da Graciosa e 42 km de corrida em Quatro Barras. Decker completou a competição em 12 horas e 26 minutos.





A prova EscapeMan contou com mais de 30 triatletas do Paraná e Santa Catarina e foi disputada em duas distâncias. O meio iron (1,9km de natação, 90km de ciclismo e 21km de corrida) e o ironman (3,8km de natação, 180km de ciclismo e 42km de corrida).

Diogo Decker agora se prepara para o Deca Ironman no ano que vem em junho na cidade de Búzios (RJ) e também vai buscar uma vaga para o Ultraman do Havaí (EUA), considerado o mais difícil do mundo.





