Londrinense ganha prata no Troféu Brasil e aguarda ranking por Paris-2024

A londrinense Livia Avancini conquistou a medalha de prata no Troféu Brasil de atletismo no último fim de semana, disputado no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo (SP). A atleta mais longeva da equipe Londrina/FEL/IPEC, mantém as esperanças para participar pela primeira vez dos Jogos Olímpicos em Paris, e sonha em ver seu nome entre os convocados para a maior competição esportiva do mundo.





Um dos grandes nomes da história do arremesso do peso no Brasil, Livia garantiu mais uma medalha na maior competição de atletismo da América Latina com a marca de 16,95 metros, a melhor dela em 2024. Foi a nona medalha consecutiva da londrinense no Troféu Brasil.

“A gente veio para tentar brigar pelo ouro. Acredito que tivemos um bom desempenho, o ouro não veio, mas saio satisfeita por ter atingido uma boa marca e pela medalha de prata. Competir no Troféu (Brasil) é sempre uma dificuldade enorme”, falou a arremessadora, antes de acrescentar. “Agora é esperar quarta para ver, tomara que dê tudo certo.”





O prazo para os atletas atingirem o índice olímpico e somar pontos para o ranking mundial, também classificatório para Paris, terminou ontem (30). A lista da World Athletics – Associação Internacional de Federações de Atletismo – será atualizada na próxima quarta (3) e Livia precisa figurar entre 32 melhores do mundo para se garantir em Paris.





