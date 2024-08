Medalhista de bronze em Paris, judoca Rafael Silva visita colégio e inspira estudantes em Rolândia

Medalhista de bronze nas Olimpíadas de Paris, em 2024, o judoca Rafael Silva, conhecido como "Baby", visitou, na manhã desta quinta-feira (22), o Colégio Estadual Souza Naves, em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina), onde passou boa parte da infância e da adolescência.

Nascido no Mato Grosso, o atleta de 37 anos veio para o Norte do Paraná quando ainda era criança. Foi em Rolândia, inclusive, que iniciou sua carreira esportiva, aos oito anos, quando foi matriculado em aulas de karatê. Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato Publicidade Publicidade

"Meu avô me colocou no karatê aqui em Rolândia e fiz aulas até os 12 anos. Depois, meu professor foi embora para a Espanha para trabalhar e, no mesmo lugar, começaram a oferecer aulas de judô. Comecei a fazer o judô por hobby aos 15 anos e, por conta do meu tamanho, comecei a me destacar nas aulas", conta Silva. Leia mais: Dia do Soldado Exército condecora medalhistas olímpicos em cerimônia com a presença de Lula "Está tudo muito lindo" Atletas brasileiros começam a chegar à Vila Paralímpica em Paris Kartódromo GP de Fórmula 1 ganha fan zone com participação de pilotos em Interlagos Adeluci Moraes Atleta de Londrina coloca o Brasil no top 6 do Mundial de Duathlon na Austrália

Adaptado ao judô, o atleta começou a participar de competições no Paraná. A virada de chave em sua carreira, porém, aconteceu aos 18 anos, quando, ao participar de um campeonato nacional, professores do Projeto Futuro, de São Paulo, o convidaram para um teste. Publicidade

Silva permaneceu no projeto por seis anos, quando, em 2008, recebeu um patrocínio do Clube Pinheiros, onde continua a atuar até os dias atuais.

"O começo da minha carreira Olímpica aconteceu com esse convite para ir morar, treinar e estudar em São Paulo, mas nada disso teria acontecido sem o meu avô, que foi meu grande incentivador. Ele foi minha inspiração, assim como os professores de judô que tive aqui em Rolândia, que sempre me apoiaram a seguir o que seria melhor para o meu desenvolvimento", conta. Publicidade



- Caroline Knup



PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS OLÍMPICOS

A primeira participação do judoca em Jogos Olímpicos aconteceu em Londres, em 2012, quando tinha 25 anos. "Foi nessa Olimpíada, inclusive, que consegui minha primeira medalha olímpica. Conquistei o bronze em Londres." Publicidade

As Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016, foram a segunda oportunidade de Silva se destacar. No evento, o judoca conquistou, novamente, uma medalha de bronze. A terceira participação olímpica de Silva ocorreu em 2020, nos Jogos de Tóquio. Na ocasião, porém, o atleta não subiu ao pódio.

Com persistência, o atleta chegou à sua quarta participação em Olimpíadas, desta vez em Paris. A conquista da medalha de bronze emocionou os brasileiros, que assistiram o atleta receber a premiação ao lado do time que ganhou a prova por equipes mistas. Publicidade

"Disciplina e resiliência são os segredos para chegar a uma Olimpíada, porque o ciclo de treinos é muito desgastante e não podemos desistir. Os atletas precisam se entregar todos os dias e buscar um equilíbrio entre o físico e o emocional", destaca.

O bronze em Paris deu à Silva um título inédito: o judoca, entre homens e mulheres, mais velho da história a subir ao pódio, superando o atleta alemão Arthur Schnabel, que tinha 36 anos quando ganhou medalha em Los Angeles, em 1984. Publicidade

Além disso, com a conquista, o judoca se tornou o primeiro brasileiro da modalidade a ter três pódios olímpicos, superando os atletas Aurélio Miguel, Tiago Camilo e Leandro Guilheiro, que têm dois.





PLANOS PARA O FUTURO Publicidade

Aos 37 anos, o judoca anunciou que irá se aposentar das Olimpíadas. Isso não significa, porém, que o atleta irá se despedir do esporte.

"Pensando em Olimpíadas, não consigo mais seguir na rotina de treinos. Passar por todo o ciclo olímpico e pelo ranqueamento é muito difícil, então acho que esse é um bom momento para fazer uma transição de carreira. Vou continuar envolvido com o judô, para devolver um pouco do que o esporte fez por mim", revela.

Nessa nova etapa, Silva diz que a tendência é que continue em São Paulo, onde o esporte de alto rendimento recebe uma atenção especial. "O Clube Pinheiros, que faço parte, me deu todo o suporte durante a carreira e, com certeza, vou continuar lá para poder levar outros atletas para as Olimpíadas e trazer mais medalhas para o Brasil."

O atleta diz que tomou a decisão de continuar em território paulistano porque, na capital, há um maior incentivo para que as crianças comecem a se desenvolver nas mais variadas modalidades esportivas.

"O esporte, geral, já ensina valores que os atletas usam em diversas áreas da vida e o judô, especialmente, foi criado no Japão com base em uma filosofia que traz algumas coisas a mais quando pensamos na parte educacional. Há pilares da modalidade, como o 'ceder para vencer', que são muito importantes. Isso sem falar que o judô é um esporte altamente democrático: o esforço, quando aliado ao talento, traz resultados. Meu principal objetivo é trazer acesso à modalidade para que os talentos possam aparecer e para que possamos ter outros Babies realizando seus sonhos", valoriza o campeão olímpico.