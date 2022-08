Ônibus leva 30 atletas de Londrina para Copa Paraná de Kickboxing em Guarapuava

Uma delegação de 30 atletas de kickboxing segue de Londrina para Guarapuava na madrugada deste sábado (6) para participar da Copa Paraná de Kickboxing. Entre os competidores estão oito jovens que começaram a treinar por iniciativa de Anderson Mafra na comunidade Aparecidinha, zona norte da cidade, dentro do Projeto Servir Sempre.

O torneio é importante porque vale vagas para a Copa do Brasil da modalidade, que está prevista para os dias 4 a 7 de setembro, em Maringá – o torneio deveria ocorrer em Londrina, mas a cidade vizinha acabará sediando devido a falta de incentivos locais, diz o atleta David Silveira, membro da CBKB (Confederação Brasileira de Kickboxing).





Um dos maiores nomes do kickboxing no Brasil, Silveira comanda a academia Fábrica de Campeões, com a qual os atletas têm alguma ligação, direta ou indireta. De sua academia, diretamente, partirão a maioria dos atletas, incluindo doze vindos de um polo montado em Florestópolis, sob supervisão de Galeno Miguel. As modalidades que disputarão serão kick light, point fighting, low kicks e light contact.





A academia também dá apoio ao projeto Servir Sempre, treinando gratuitamente parte dos 47 jovens que aprendem a arte marcial no barracão do projeto Servir Sempre, da comunidade do Aparecidinha. Oito adolescentes, entre nove e 16 anos, participam do campeonato desta vez, disputando as categorias point fight, light contact e kick light.

Já pela Academia Pé Vermelho Fight Club, comandada por Carlos Roberto Júnior – pupilo de David Silveira -, partem cinco atletas para disputar as modalidades point fight e light contact. Como preparação, os lutadores passaram por uma rotina diária de treinos, com práticas específicas nos finais de semana, com combinações de taekwondo e boxe voltado para as categorias disputadas.