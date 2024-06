Paraná recebe pela primeira vez a Disney Magic Run; saiba como participar

O Paraná será palco, pela primeira vez, da Disney Magic Run – tradicional corrida e caminhada que promove a união entre família, lazer e esporte, proporcionando uma experiência única com alguns dos personagens mais famosos do mundo. O evento será em Curitiba no dia 4 de agosto, e conta com apoio do Governo do Estado, por meio do Viaje Paraná, órgão de promoção comercial do turismo paranaense.





Com percurso de 5 km de corrida e 2,5 km de caminhada, a expectativa dos organizadores é de 6 mil inscritos, entre atletas e famílias. Durante o evento, os participantes estarão envolvidos em atrações e brincadeiras com personagens icônicos como o Mickey e a Minnie.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A Disney Magic Run terá seu ponto de partida na Universidade Positivo (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300, Ecoville). Os inscritos serão recebidos numa arena especialmente montada para o evento, a partir das 5h da manhã, numa área de 11 mil metros quadrados coberta, segura e controlada, para maior conforto dos participantes.





O aquecimento para a corrida está programado para às 6h30, com a largada às 7h, enquanto aqueles que vão caminhar se aquecem às 7h e partem às 7h30. Os percursos serão realizados dentro do campus e nas ruas próximas.



Publicidade





Apoiador do evento, o Viaje Paraná, órgão de promoção comercial do turismo do estado, estará presente e levará aos participantes e familiares sugestões de passeios e roteiros turísticos do estado.





“Para nós, é muito importante atrelar o turismo paranaense a essa que é a principal marca do mundo na área do entretenimento, especialmente para o público infantil. Apoiando a Disney Magic Run, levamos o turismo do Paraná para potenciais turistas de todo o Brasil, ligando a imagem do estado à vida saudável e à prática de atividades esportivas e ao ar livre, e também ao turismo seguro para as famílias”, comenta o secretário do Turismo, Márcio Nunes.

Publicidade





O evento oferece várias formas de engajamento com o público, incluindo programações de palco, interações com os personagens Disney e compra de produtos oficiais. Além disso, conta com infraestrutura completa para os participantes, que inclui áreas de hidratação e massagem, fraldário, guarda-volumes, vestiários, áreas para carrinhos de bebê e espaços pet-friendly.