Pilotos da F-1 chegam a São Paulo com pinta de pop stars

O GP de São Paulo da Fórmula 1 só acontece no domingo (14), às 14h (de Brasília), no Autódromo de Interlagos, mas a cidade já vive o clima e a expectativa da corrida. Os pilotos começaram a chegar ao país no início da semana, e muitos fãs estão no aeroporto buscando uma foto ou um autógrafo dos ídolos.



Na manhã desta terça (9), o piloto da Ferrari Charles Leclerc foi muito assediado pelos fãs e ficou até sem saber o que fazer com suas malas após se deparar com a recepção calorosa. Era como se uma estrela da música pop estivesse desembarcando em solo brasileiro.



Outro piloto que recebeu muito carinho dos fãs foi Daniel Ricciardo, da McLaren. Conhecido por ser muito simpático nos bastidores da competição, ele atendeu os fãs com sorriso e abraços.

O francês Pierre Gasly e o japonês Yuki Tsunoda, ambos da AlphaTauri, e Mick Schumacher, filho do heptacampeão de Fórmula 1 Michael Schumacher e piloto da Hass, também chegaram com Ricciardo - mas nem por isso deixaram de ser notados pelos fãs brasileiros. Gasly mandou um beijo para uma fã brasileira enquanto assinava camisas no desembarque.



E não foram só os pilotos que foram procurados para tirar fotos, algumas equipes também recebem pedidos dos fãs. A equipe da Mercedes posou para um foto ao lado de brasileiras fanáticos por corrida.



Os pilotos embarcaram para o Brasil logo após a disputa do GP do México -que teve como vencedor o holandês Max Verstappen (Red Bull Racing), seguido por Lewis Hamilton (Mercedes) e Sergio Pérez (Red Bull Racing).



A atmosfera para o GP de São Paulo é de decisão. Nas últimas quatro etapas, a Mercedes venceu os GPs da Rússia e da Turquia, e a Red Bull levou Estados Unidos e México. Faltam apenas quatro etapas para o final do campeonato, e a diferença entre as duas equipes é de apenas um ponto. Além disso, Verstappen e Hamilton brigam pelo título da temporada.