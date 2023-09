Skatista paranaense Felipe Nunes estrela videoclipe do Metallica

A banda Metallica lança, nesta quinta-feira (14), o videoclipe da música 'Too Far Gone?', estrelado pelo skatista brasileiro Felipe Nunes. Sem as duas pernas, Nunes desbrava as ruas do mundo afora em cima do skate para o novo clipe da banda, que estará disponível no canal oficial do YouTube do Metallica a partir das 17h.





A história inspiradora de Nunes é registrada ao longo do videoclipe da banda, no qual é possível ver, além de imagens inéditas do skatista, a evolução do atleta ao longo dos anos. "Foi uma grande surpresa o convite, fiquei extremamente feliz e grato. A música é muito boa, a letra fala sobre ir além dos limites, o que tem tudo a ver com a minha história, e poder mostrar um pouco de tudo isso no clipe é uma sensação indescritível. Estou muito feliz com o resultado e espero que todos gostem também", declara o esportista, que perdeu as duas pernas aos 6 anos após um acidente no trilho do trem.

Skatista profissional, Nunes, 23, perdeu as pernas em um acidente em um trilho de trem quando tinha apenas seis anos. Isso, no entanto, não o impediu de seguir os sonhos. É medalhista do X-Games e almeja competir nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, além de ser apadrinhado por Tony Hawk, lenda mundial do skate.