Skatistas apoiam CBSk após exclusão e deixam corrida olímpica em xeque

Skatistas como Pâmela Rosa e Pedro Barros se manifestaram nas redes sociais após a exclusão, na última quarta-feira, da CBSk pela World Skate. Segundo eles, a questão política interfere na preparação para os Jogos Olímpicos de Paris 2024.







O QUE ELES DISSERAM





"Nesse momento fico extremamente triste com uma decisão não democrática que irá prejudicar e muito a minha preparação nesse ano olímpico! Fico constrangida em representar uma federação que nada tem a ver conosco!", disse Pâmela Rosa.





"A confederação que me representa como skatista é CBSk. Vou fazer tudo que posso para ir as Olimpíadas de Paris ao lado da CBSk e ao lado do skateboarding!", afirmou Pedro Barros.

"Essa decisão injusta e não democrática abala meu preparo psicológico, técnico e físico para os Jogos Olímpicos. Sinto uma tristeza profunda ao ter que representar uma federação que nunca fez algo pelo skate, eu me mantenho leal ao skateboarding", afirmou Gabri Mazetto.





"Estou aqui pra esclarecer diante de todos os acontecimentos o meu total apoio a CBSk, uma das maiores federações de skate do mundo. Eu, como skatista brasileiro, vi e vivi o que ele fazem pelo skate. Muito triste ver uma entidade que nunca fez nada pelo skate nesta sexta-feira (12) querer dominar nossa parada. Não faz sentido essa corrida olímpica, se o principal motivo, que é o skate, está se perdendo. Não é sobre brigas de ego, dinheiro e entidade. É sobre o skate, que me salvou e salvou muitos por aí! É inaceitável isso ser uma realidade que a próxima geração vai ter que enfrentar!", disse Felipe Gustavo.

O QUE ACONTECEU





A World Skate anunciou, na tarde desta sexta-feira (12), que retirou a CBSk (Confederação Brasileira de Skate) de seu quadro de membros. Dessa forma, apenas a CBHP (Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação) segue filiada à entidade internacional.





Isso aconteceu após CBSk e CBHP (Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação) não unificarem suas pastas. Elas tinhas até 31 de dezembro de 2023 para cumprir a exigência da World Skate.

Diante do impasse, o COB se tornou o responsável pela gestão do skate até o fim dos Jogos de Paris. O órgão terá que fazer "a gestão técnica, esportiva e financeira do skate em todas as suas modalidades, incluindo a participação dos atletas brasileiros nas eliminatórias olímpicas até o final dos Jogos".





A World Skate - que também cuida de modalidades como o patinação - determinou ainda que a CBHP estabeleça um "órgão diretor único" no país. Com ou sem a CBSk, a Confederação nacional deve finalizar toda a burocracia até abril.

COB PREPARA REUNIÃO COM ATLETAS





CEO do COB, Rogério Sampaio contou ao UOL que a entidade se reunirá com os atletas na próxima semana. O objetivo é passar informações sobre treinamentos e participação nos eventos da modalidade.





"Nossa área de esportes já está organizando uma reunião presencial com os atletas que estão na corrida olímpica para passar todas as informações de como vamos viabilizar os treinamentos e a participação nos eventos da modalidade", disse.