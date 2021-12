Stephen Curry se torna o jogador com mais bolas de 3 na história da NBA

Stephen Curry escreveu mais uma página inesquecível no basquete. Na noite desta terça-feira (14), o astro do Golden State Warriors se tornou o jogador com mais bolas de três pontos convertidas na temporada regular na história da NBA. Ele alcançou o feito ainda no primeiro quarto da partida contra o New York Knicks, no Madison Square Garden.



A cesta histórica de três pontos foi a de número 2.974 na carreira de Curry na NBA. Ele superou o ex-jogador Ray Allen, que detinha o recorde com 2.973 cestas.



Foram três tentativas de arremessos até a marca histórica de Curry. Na primeira, convertida, ele igualou a marca de Ray Allen. Após uma chance desperdiçada, ele converteu uma bola de três ainda no começo do jogo para quebrar o recorde.



Assim que a nova marca foi estabelecida, Curry foi parabenizado por companheiros e adversários. Ray Allen, inclusive, abraçou o astro em um encontro dentro da quadra.