Trio de ouro: atletas de Londrina são destaque em Campeonato Pan-Americano de kickboxing

Cascavel (Oeste) sediou, entre os dias 16 e 20 de novembro, a 11ª edição do Campeonato Pan-Americano de Kickboxing, que reuniu atletas de 19 países, competindo em diversas modalidades do esporte. Três lutadores de Londrina foram destaque na competição. David Silveira, Ângelo Cantizani e Matheus Rodrigues subiram ao primeiro lugar do pódio sem nenhum patrocínio de órgãos públicos.





Paulo Zorello, presidente da CBKB e Wako Panam (Confederação Pan Americana de Kickboxing) e vice-presidente da Wako (World Association of Kickboxing Organizations - Associação Mundial de Organizações de Kickboxing) destacou que esse foi o maior Pan-Americano da história. De acordo com Zorello, todos os recordes de inscrições foram batidos. Foram mais de mil. Além da participação de 19 países pela primeira vez em um campeonato Pan-Americano.



Sendo a primeira vez que ganhou o título (modalidade Low Kicks até 60 kg), Ângelo Cantizani explica que o resultado não foi por acaso e muito menos por sorte. "Este foi o ano em que tornei as competições a minha prioridade e sinto que evoluí muito ao longo dos meses, treinando duas ou três vezes por dia, de segunda a sábado, entre preparação física e técnicas voltadas para o kickboxing, e seguindo uma dieta com muita disciplina. Os esforços se compensaram em ótimos resultados nas maiores competições do ano, me consagrando campeão das copas Paraná e Brasil e, agora, do Campeonato Pan-Americano, o maior que já participei", conta.





Ele ainda deixa claro que a sua medalha só foi conquistada por meio do seu esforço próprio e de amigos empresários, que se juntaram para conseguir o dinheiro que supriu os gastos da viagem do atleta. "A nossa principal dificuldade é, sem dúvidas, a falta de apoio financeiro por patrocinadores ou por bolsa atleta de kickboxing, que, atualmente, em Londrina só tem vaga para um atleta da modalidade. Sendo assim, foi fundamental a mobilização de pequenos auxílios pelos profissionais liberais e pequenos empresários que me ajudaram com o que puderam para reduzir em alguma proporção os custos da minha preparação e viagem, entre equipamentos, suplementação, estrutura e instrução para treinar, hospedagem, inscrição no evento e alimentação na viagem. Os custos acabam se elevando e, muitas vezes, nos colocando em posição de incerteza sobre a participação nas próximas competições", lamenta.

Cantizani ainda relembra que a luta não foi fácil, já que enfrentou um competidor mais experiente. "Fiz uma luta dura contra um brasileiro mais experiente e resistente na final da minha categoria, mas graças à minha preparação, e ao meu treinador David Silveira, consegui executar a estratégia que elaboramos e sair com a vitória!", encerra, agradecendo o dono da academia Fábrica de Campeões, onde treina e trabalha.







Vindo do taekwondo, Matheus Rodrigues pratica kickboxing há apenas seis meses e, mesmo assim, desempenhou uma boa performance no campeonato, acumulando em seu currículo outras conquistas, tais como as copas do Paraná e do Brasil. O atleta ressalta que os treinos foram intensos até a chegada do Pan-Americano. "Comecei a preparação com as copas. Desde então, vinha treinando firme. As lutas foram todas difíceis. Encontrei adversários com bastante técnica. Quero deixar o agradecimento à Academia Pé Vermelho, do Carlos, por acreditar e incentivar", diz, demonstrando gratidão ao local que lhe presta apoio nos treinamentos. Matheus levou o ouro no Pan na modalidade Point Fighting até 79kg.



O proprietário da academia onde Rodrigues treina acredita que o atleta terá ainda mais destaque futuramente. "O Matheus tem um talento nato pelo biotipo dele. Destaque nas modalidades de luta em pé, em especial aquelas que trabalham em longa distância como o próprio Point Fighting que ele já é campeão. A gente vai trabalhar com ele visando isso, trabalhar fortalecimento, para a gente focar em eventos maiores, para surpreender ainda mais adversários", projeta Carlos Roberto Júnior.

