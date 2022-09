UEL tem projeto que oferta escalada esportiva para a comunidade londrinense

A escalada esportiva, que consiste em subir em superfícies verticais, tornou-se modalidade olímpica nos Jogos de Tóquio 2020. Apesar deste reconhecimento, o esporte continua pouco difundido no Brasil. Foi pensando na necessidade de divulgar a modalidade que surgiu o projeto de extensão “Bora escalar: escalada no CEFE”, do Departamento de Ciências do Esporte, do Cefe (Centro de Educação Física e Esportes) da UEL (Universidade Estadual de Londrina).





Sob coordenação do professor Fábio Luiz Cheche Pina, do Departamento de Ciências do Esporte, o projeto tem como objetivo ofertar gratuitamente a vivência da escalada. “Eu observo uma importância pela questão de a escalada ter virado uma modalidade olímpica e, também, por desenvolver uma prática física diferente do usual, saindo do modismo das atividades tradicionais”, pontua o professor, que pretende futuramente, trazer PcDs (Pessoas com Deficiência).

No total, o projeto tem com três paredes de escalada artificial (indoor) de 12 metros de altura, em diferentes inclinações. O material necessário, como cadeirinha, cordas, freio e mosquetão, é disponibilizado para os participantes. Além disso, a atividade é supervisionada pelo docente responsável e por estagiários do curso de Educação Física.





As atividades foram iniciadas no mês de agosto e, nas primeiras quatro semanas, já teve cerca de cem inscritos e mais de 300 subidas nas paredes. Segundo Pina, inicialmente, os participantes põem em prática tarefas mais simples, mas que devem ganhar um grau maior de dificuldade em breve. “Em uma segunda fase planejamos criar uma rotina de prática de exercícios, com técnica correta de subida e coisas do tipo. Mas, no momento, só estamos deixando o pessoal brincar no ato de subir”.

