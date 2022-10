Curso de Bolachinhas Natalinas está com inscrições abertas em Londrina

A SMPM (Secretaria Municipal de Política para as Mulheres) abriu inscrições para o workshop gratuito de Bolachinhas Natalinas, que acontecerá no dia 4 de novembro, das 14h às 17h, no Senac Centro (Rua Raposo Tavares, 89). Podem participar mulheres a partir de 18 anos, mediante inscrição pelo WhatsApp (43) 99945-0056.





A iniciativa também será divulgada para os grupos de mulheres empreendedoras que fazem parte de um projeto de assessoria na área de alimentos, da SMPM em parceria com a UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná). O curso será ministrado por uma instrutora do Senac e terá duração de 5 horas.

O objetivo é proporcionar, às participantes, os conhecimentos necessários para o desempenho das técnicas para produção das bolachas, seguindo os requisitos de boas práticas na manipulação de alimentos. Todo o material necessário para a realização do Workshop será fornecido pelo Senac.





Segundo a secretária municipal da pasta, Liange Doy Fernandes, a iniciativa representa uma excelente oportunidade para as mulheres aprenderem mais uma atividade e obterem renda extra.

“Considerando a proximidade das festas de final de ano, a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres iniciou as oficinas para produtos natalinos, que podem ser uma importante fonte de renda para as mulheres que participarem da ação. A oficina de bolachinhas de natal vem ao encontro do interesse crescente das mulheres na área de gastronomia identificado pelo Centro de Oficinas para as Mulheres”, informou.





A psicóloga e diretora de Empreendedorismo e Ações Educativas da SMPM, Lisnéia Rampazzo, ressaltou que, além de ensinar a técnica de produção da bolachinha, o Senac tem a preocupação de informar sobre os cuidados com a conservação, data de validade e processo de embalagem.





“É um workshop completo, que poderá ser o diferencial no momento da venda”, disse. Rampazzo informou, ainda, que curso será ministrado no início de novembro para que as mulheres tenham tempo hábil para produzir as bolachinhas para vender no Natal. “O Natal é uma data importante para obter renda extra e a área de alimentos é uma das que proporciona uma boa rentabilidade”, afirmou.