Berinjela à parmegiana feita no forno e sem fritura

1 - Corte as berinjelas em 16 rodelas médias e deixe de molho em água, sal e vinagre.

Molho

2 - Refogue a cebola em uma panela média e o alho no azeite.

3 - Junte o tomate picado, o balsâmico e o sal. Deixe apurar. Reserve.

4 - Retire as rodelas de berinjela da água e escorra bem.

5 - Coloque os ovos em uma tigela média e bata com um garfo.

6 - Passe as rodelas pelo ovo e empane na farinha de rosca.

7 - Vá colocando em uma assadeira grande untada com metade do azeite, uma do lado da outra e pincele com o restante do azeite. Leve ao forno médio (180℃), pré-aquecido, por 30 minutos ou até dourar. Retire e deixe amornar.

Montagem

8 - Espalhe, em um refratário grande, metade do molho.

9 - Por cima, distribua 8 rodelas de berinjela, uma ao lado da outra, deixando espaço entre elas.

10 - Coloque três quartos da muçarela e cubra com o restante das berinjelas.

11 - Cubra com o restante do molho e da muçarela. Retorne ao forno por mais 15 minutos para aquecer bem e sirva.

Calorias: 430 a porção

