Coxinha com massa de batata temperada, recheio de palmito e requeijão e maionese de gema

Massa

1 - Esprema as batatas e misture o restante dos ingredientes da massa. Reserve.

Recheio

2 - Aqueça uma frigideira média e coloque margarina, cebola e alho. Adicione o palmito, 1 colher de sopa de farinha de trigo e refogue até desmanchar.

3 - Junte com o caldo de frango reservado de algum cozimento e tempere com 1 pitada de noz-moscada, sal, pimenta.

4 - Deixe reduzir o líquido, adicione o requeijão, tempere com salsa.

Montagem

5 - Passe margarina nas mãos, pegue um pouco da massa e acomode recheio no meio.

6 - Feche no formato de coxinha e passe na farinha de rosca para empanar.

7 - Coloque no óleo para fritar por imersão até dourar por fora.

Maionese de gema

8 - Cozinhe 2 ovos para retirar as gemas cozidas. Para isso, basta colocar os ovos em uma panelinha ou leiteira, cobrir de água e, após ferver, deixar 10 minutos em fogo baixo. Coloque essas as gemas cozidas no recipiente que você irá bater a maionese.

9 - Adicione ao recipiente um ovo cru, com a clara e a gema.

10 - Adicione o limão - lembre-se de usar uma peneirinha para não deixar cair as sementes

11 - Adicione a mostarda temperada com salsa e um pouquinho de alecrim picados.

12 - Adicione pimenta a gosto, de preferência moída na hora. Você pode também usar um mix de pimentas. Aproveite aqui para adicionar sal também - uma boa pitada de sal geralmente é suficiente; caso falte, você pode corrigir no final.

13 - Adicione um pouco do óleo, e comece a bater, com um fouet para bater, mas pode usar 2 garfos juntos, um mixer, batedeira ou até liquidificador. O óleo pode ser de soja, mas a recomendação é um óleo sem um gosto tão presente, como o de girassol, mas pode ser de milho, ou de algodão também. Não misture 2 óleos diferentes, e nem tente fazer com azeite de oliva.

14 - Vá adicionando mais óleo aos poucos, sempre em um fiozinho fino, não pare de bater para não desandar.

15 - Vá batendo e adicionando óleo aos poucos, até emulsionar (engrossar) bem, experimente o sal.

16 - Sirva as coxinhas com a maionese, decore com fatias de limão-siciliano.

