Massa de coxinha deliciosa

1 - Em uma panela grande, coloque 750ml de água, o caldo de galinha, o sal e a margarina.

2 - Quando começar a ferver, junte toda a farinha. Misture vigorosamente até ter uma massa homogênea.

3 - No momento em que a massa se transformar em uma bola e desgrudar do fundo, desligue e deixe esfriar.

4 - Recheie com o sabor que quiser. Modele no formato de uma coxinha, com a base arredondada e uma ponta.

5 - Passe em uma mistura de ovos batidos e depois na farinha de rosca. Frite em óleo quente e sirva a seguir.

