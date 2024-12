Panetone red velvet com recheio e cobertura de cream cheese e morangos

Massa

1 - Bata o leite, o ovo, a gema, a baunilha, as raspas de laranja e limão, o mel, o açúcar, a beterraba e a framboesa (para colorir naturalmente) no liquidificador.

2 - Transfira para uma vasilha média, misture o fermento e deixe descansar por 10 a 15 min.

3 - Junte a farinha, o chocolate e o sal até obter uma massa.

4 - Sove em uma bancada enfarinhada, adicione a manteiga em cubos e continue sovando por 10 min.

5 - Cubra com um pano e deixe crescer por 1 a 2 h.

6 - Depois da primeira fermentação, aperte a massa para retirar o ar, faça uma bola e acomode em uma forma de panetone para 500g, que você pode fazer com uma tira de 12cm de altura e 42cm de comprimento de papel-manteiga. Dobre uma barra com 2cm e faça alguns cortes na base. Faça também um círculo com 13cm de diâmetro para ser o fundo. Enrole a tira mais comprida ao redor do círculo, encaixando os cortes. Finalize colando a base e as laterais, por fora, com fita adesiva resistente ao calor.

7 - Cubra e deixe crescer pela segunda vez por 1h.

8 - Pincele leite no topo e asse no forno pré-aquecido a 180°C por 40 a 50 min, ou até que fique firme.

Recheio

9 - Bata a manteiga, açúcar de e cream cheese na batedeira.

10 - Corte o topo do panetone e retire um pouco do miolo. Preencha com o recheio, reservando parte para decorar, e recoloque o topo.

11 - Espalhe o restante do creme por cima e finalize com morangos. Aproveite o miolo para completar a decoração com alguns farelos.

12 - O panetone pode ser guardado na geladeira por 1 dia. Se congelar, dura 30 dias.

